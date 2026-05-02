صحة المنيا تنظم ندوة توعوية موسعة لـ 400 من حجاج القرعة | صور

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ندوة توعوية شاملة لحجاج القرعة لهذا العام، بنادي ضباط الشرطة بكورنيش النيل، وذلك ​في إطار الاستعدادات لموسم الحج وحرصاً على سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

نظمت الندوة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء اعماد كدواني محافظ المنيا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة وبحضور ما يقرب من 400 حاج وحاجة، من حجاج بيت الله الحرام، وشاركت في الندوة الدكتورة الشيماء علي طه مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لتقديم الدعم الطبي والتوعوي اللازم للمسافرين.

​وتناولت الندوة عدة محاور اهمها، التوعية الصحية: من خلال تقديم إرشادات الطب الوقائي، والتعليمات الطبية اللازمة للحفاظ على صحة الحجاج ووقايتهم من الأمراض أثناء تأدية المناسك، وكذلك التوعية السلوكية والدينية: بتبصير الحجاج بالضوابط والتعليمات الواجب اتباعها لضمان أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، كما تناولت الندوة الرد على كافة الاستفسارات وفتح باب النقاش للإجابة عن تساؤلات الحجاج فيما يخص رحلتهم المباركة.

يذكر أن الندوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، والتنسيق المسبق مع مديريات الصحة والأوقاف لرفع مستوى الوعي العام لدى الحجاج.



