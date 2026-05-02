تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. تفاصيل المحادثات بين الزيدي وبارزاني

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الزيدي التقى بارزاني، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أربيل برفقة وفد من قادة الإطار التنسيقي، حيث جرى مناقشة مختلف الملفات، وخصوصًا ملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوارات الجارية بين مختلف القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة تخدم تطلعات جميع العراقيين، وكذلك مناقشة تنظيم العلاقات وفقًا للأطر الدستورية والقوانين الناظمة".

وفي سياق ذى صلة.. أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، اليوم، أهمية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي، العامري وبحث معه مجمل الأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وإعداد برنامج حكومي يستجيب للأولويَّات الخدمية والاقتصادية.. وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب العراقي.

وتابع البيان إن "اللقاء تطرَّق إلى أولويَّات عمل مجلس النواب خلال دورته الحالية، مع التأكيد على أهمية إقرار التشريعات المهمَّة التي تمسُّ حياة المواطنين وتلبِّي احتياجاتهم".