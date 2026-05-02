قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهود التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المقترح الإيراني
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.. من يتحمل التعويض؟
أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم
وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء
نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي
التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس
جامعة عين شمس تكرم النائب محمد أبو العينين| أحمد موسى يعرض تقريرا مفصلا عن الفعالية
شهيد العمل ونجله يصارع الموت.. أول صورة لأحد ضحايا انفجار ثلاجة بالبراجيل
قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد التوترات
محمد أبو العينين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولن تسمح بتصفيتها
تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني
تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 pdf ورابط التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة دبلوماسية تهدد مشاركة إيران في مونديال 2026 .. شروط إيرانية صارمة

منتخب إيران
منتخب إيران
إسلام مقلد

تتصاعد حدة التوتر بين منتخب إيران والجهات المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في ظل أزمة دبلوماسية مفاجئة قد تلقي بظلالها على مشاركة المنتخب في الحدث العالمي المرتقب.

شروط إيرانية للمشاركة

ووضعت إيران عددًا من الشروط لضمان مشاركتها في البطولة، أبرزها عدم توجيه أي تعليقات سياسية ضد المنتخب أو الاتحاد خلال المباريات، والالتزام باستخدام العلم الرسمي للدولة، إلى جانب توفير الحماية الأمنية الكاملة للاعبين والجهازين الفني والإداري طوال فترة التواجد في البطولة.

مجموعة نارية تنتظر الحسم

ويأتي ذلك في وقت أوقعت فيه القرعة المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب بلجيكا، ما يزيد من أهمية حسم موقف المشاركة مبكرًا.

واقعة مطار تورونتو تشعل الأزمة

وكشف مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تفاصيل واقعة وصفها بـ”المهينة”، بعدما تم احتجاز الوفد الإيراني لمدة ثلاث ساعات داخل مطار تورونتو في كندا، رغم امتلاكهم تأشيرات رسمية.

وأوضح أن الصدمة تمثلت في طبيعة الأسئلة التي وُجهت للوفد، والتي تضمنت استفسارات مباشرة بشأن انتمائهم للحرس الإيراني، وهو ما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين.

انسحاب احتجاجي ورفض العودة

وأشار تاج إلى أن الوفد قرر الانسحاب والعودة إلى تركيا، رغم السماح لهم لاحقًا بالدخول، معتبرًا أن القرار جاء حفاظًا على “الكرامة”، في موقف يعكس تصعيدًا واضحًا في الأزمة.

مبادرة فيفا لم تُفلح

وفي محاولة لاحتواء الموقف، عرض جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إرسال طائرة خاصة لنقل الوفد الإيراني، إلا أن طهران رفضت العرض، متمسكة بالحصول على ضمانات سياسية مكتوبة قبل أي مشاركة.

خلاف حول مكان المباريات

وتتزامن هذه الأزمة مع تمسك فيفا بإقامة مباريات إيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ورفضه نقلها إلى ملاعب بديلة، وهو ما ترفضه إيران التي تطالب بضمانات واضحة بعدم تعرض بعثتها لأي مضايقات.

مستقبل المشاركة على المحك

وأكد تاج أن بلاده لن تحسم قرار المشاركة إلا بعد عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي فيفا، لضمان بيئة آمنة وخالية من أي أزمات سياسية أو أمنية، ما يضع مشاركة إيران في المونديال على حافة الغموض، وسط ترقب دولي لكيفية احتواء هذه الأزمة قبل انطلاق البطولة.

منتخب إيران إيران بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد