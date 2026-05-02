تأجيل مباراة اتحاد العاصمة بالدوري الجزائري قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل مباراة فريق اتحاد العاصمة أمام اتحاد بارادو، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 4 مايو ضمن منافسات الدوري الجزائري، وذلك في إطار منح الفريق فترة راحة كافية قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك في ذهبا نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

راحة قبل النهائي القاري

وجاء قرار التأجيل بهدف تجهيز اتحاد العاصمة بدنيًا وفنيًا لمباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستجمعه بالزمالك يوم 9 مايو في الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة الحاسمة.

مواجهة الذهاب والإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب اتحاد العاصمة في الجزائر، قبل أن تُلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 16 مايو الجاري، في لقاء سيحسم هوية بطل البطولة القارية.

استعدادات مكثفة من الطرفين

ويكثف الفريقان استعداداتهما خلال الفترة الحالية، حيث يسعى اتحاد العاصمة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في مباراة الذهاب، بينما يطمح الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.