الكشف عن حكم مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة الجزائري في مباراة العودة بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، وماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو ، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.



واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام يوم 9 مايو الجاري على ستاد 5 يوليو 1962.