أخبار العالم

جمود التحقيقات في اغتيال سيف الإسلام القذافي بعد مرور 90 يومًا

القسم الخارجي

أعلن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن عدم إحراز أي تقدم يُذكر في التحقيقات المتعلقة بحادثة اغتياله، وذلك بعد مرور 90 يوماً على الواقعة، في ظل حالة من الغموض والجدل حول ملابسات الحادث والجهات المسؤولة عنه.

وفي بيان رسمي، أوضح فريق الدفاع أن الجهات المختصة لم تقدم نتائج ملموسة أو معلومات كافية بشأن مسار التحقيق، رغم مرور فترة زمنية كافية يُفترض أن تشهد تطورات جوهرية. 

وأكد الفريق أن هذا التأخير “يثير القلق ويطرح علامات استفهام جدية حول شفافية الإجراءات وفاعليتها”.

كما أشار البيان إلى أن الأسرة والفريق القانوني لم يتلقوا أي تقارير رسمية مفصلة، مكتفين بإحاطات عامة وصفوها بأنها “غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى القضية”.

كانت تقارير أولية قد تحدثت عن تعرض سيف الإسلام القذافي لهجوم مسلح في ظروف غامضة، دون أن يتم حتى الآن تأكيد الرواية الرسمية بشكل قاطع أو تحديد الجهة المنفذة.

وأدى ذلك إلى انتشار تكهنات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية داخل ليبيا وخارجها.

أثارت تصريحات فريق الدفاع ردود فعل متباينة، حيث دعت بعض الجهات الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل لضمان النزاهة، بينما طالبت أطراف سياسية داخلية بالإسراع في كشف الحقائق “حفاظاً على الاستقرار ومنعاً لتصاعد التوترات”.

ويرى مراقبون أن بطء التحقيقات قد يعود إلى تعقيدات المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، إضافة إلى تعدد الجهات المسلحة وتداخل النفوذ في بعض المناطق، ما قد يعرقل الوصول إلى نتائج حاسمة في وقت قصير.

في ظل استمرار الغموض، يبقى ملف اغتيال سيف الإسلام القذافي مفتوحاً على احتمالات متعددة، فيما تتزايد الضغوط على السلطات المعنية لتقديم إجابات واضحة، وضمان تحقيق شفاف يلبي تطلعات الرأي العام المحلي والدولي.

فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي معمر القذافي القذافي ليبيا فريق الدفاع

