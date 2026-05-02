الأهلي يحسم هيكلة قطاع الكرة بعد مواجهة إنبي

يعقد ياسين منصور، نائب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا، خلال ساعات، مع سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال المشرف العام على قطاع الكرة، لحسم العديد من الملفات، على رأسها الإعلان، وبشكل رسمى، عن هيكلة قطاع الكرة، وبدء العمل فعليًا على صفقات الموسم الجديد، واللاعبين الذى سيتم تسويقهم.

كما يتضمن الاجتماع، بدء جولة جديدة من التفاوض مع وكلاء المدير الفنى الدنماركى للفريق، ييس توروب، لفسخ عقده، فى منتصف مايو الحالى، بعد نهاية بطولة الدورى، على أن يحصل على راتب شهر يونيو، و3 أشهر شرطًا جزائيًا، بواقع مليون يورو، ويتم الإعلان رسميا عن رحيله، ويقود منصور، بنفسه، آلية التفاوض مع وكلاء المدرب، لحسم الموقف، حتى يتسنى لهم التعاقد مع مدير فنى جديد، واختيار صفقات جديدة، قبل انطلاق الموسم الجديد، بوقت كافٍ.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبدالحفيظ، جلسة مع حسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، لحسم تجديد عقديهما، اللذين ينتهيان، بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهما، حاليًا، التوقيع لأى فريق، ويملك الشحات عرضًا ليبيًا، بينما هناك اتفاق مبدئى، بين كوكا، وفريق “الفيركا” البرتغالى، ولكن حتى الآن، لم يقم بالتوقيع، أو الخضوع للكشف الطبى.