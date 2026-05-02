دينا ناعية سهير زكي : أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير

باسنتي ناجي

نعت الفنانة دينا الراقصة المعتزلة سهير زكي التي توفيت صباح اليوم ، برسالة مؤثرة وكلمات عطوفة.

وكتب دينا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. خالص العزاء لعائلة الفنانة والنجمة الكبيرة سهير زكى أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير.. نسأل الله أن يمنح الأسرة والمحبين الصبر والسلوان".

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض وأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة لتنتهي رحلة واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، والتي تركت بصمة خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وتعد سهير زكي واحدة من أشهر راقصات العصر الذهبي للرقص الشرقي، حيث اشتهرت بأسلوبها المميز، وكانت من أوائل الراقصات اللاتي قدمن وصلات راقصة على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما منحها شهرة واسعة ومكانة خاصة في هذا المجال.

ولدت سهير زكي في 4 يناير عام 1945 بمدينة المنصورة، وبدأت مشوارها الفني كراقصة استعراضية قبل أن تتجه إلى التمثيل السينمائي، لتشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها، أفلام عائلة زيزي، وأنا وهو وهي، ومطلوب زوجة فورًا، والراجل اللي باع الشمس، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي رسخت حضورها الفني.

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات ذروة نجاحها الفني، حيث كانت زوجة المصور الراحل محمد عمارة.

وخلال الفترة الأخيرة، عانت الفنانة الراحلة من مشكلات صحية في الرئة، قبل أن ترحل اليوم تاركة خلفها تاريخًا طويلًا من الأعمال الفنية والاستعراضية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها.

