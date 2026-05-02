قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث اطلع خلاله الأخير على آخر تطورات مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بها، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وخلال الاتصال، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن حرية الملاحة تمثل مبدأً دولياً ثابتاً لا يمكن تجاوزه، محذراً من أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنها تفاقم التوترات بشكل خطير، وتهديد المصالح الحيوية لدول المنطقة.

وأشار الوزير القطري إلى أن مثل هذه الخطوات قد تنعكس سلباً على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، إضافة إلى تأثيرها المباشر على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع أولوية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.