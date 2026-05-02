قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين
الصحة: سحبنا ترخيص مزاولة المهنة من ضياء العوضي وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات
الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض مفاجئ في الحرارة يصل إلى 10 درجات
الوجه الخبيث لنظام الطيبات| الموت البطيء تحت مسمى الطعام الطيب بشهادة الأطباء والضحايا
دجل طبي.. كلمات قوية من أحمد موسى عن انتشار معلومات مغلوطة تتعلق بصحة المصريين
إحباط تهريب كائنات برية نادرة بمطار القاهرة.. والزراعة تنقلها لحديقة حيوان الإسكندرية
مش هنخترع طب ونظام الطيبات خبيث.. أستاذ جهاز هضمي يهاجم نصائح ضياء العوضي الطبية
صحة الغربية تسجل نقلة نوعية في الجراحات المتقدمة
مع الترقب .. هذه آخر تحركات لسعر الذهب اليوم
قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم
جامعة عين شمس تكرّم محمد أبو العينين تقديرًا لجهوده الدولية.. ويؤكد: الطاقة أصبحت منظومة قانونية معقدة والتحكيم ضرورة
دينا ناعية سهير زكي : أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم

محمود عبد القادر

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث اطلع خلاله الأخير على آخر تطورات مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بها، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وخلال الاتصال، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن حرية الملاحة تمثل مبدأً دولياً ثابتاً لا يمكن تجاوزه، محذراً من أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط من شأنها تفاقم التوترات بشكل خطير، وتهديد المصالح الحيوية لدول المنطقة.

وأشار الوزير القطري إلى أن مثل هذه الخطوات قد تنعكس سلباً على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، إضافة إلى تأثيرها المباشر على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع أولوية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزارة الخارجية القطرية قطر وإيران مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة

إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفراولة بالمنوفية.. صور

مسابقة الغواصات الآلية الإقليمية

هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الغواصات الآلية الإقليمية

تموين دمياط

تحرير 340 محضر تموين بالأسواق والمخابز في دمياط

بالصور

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء

فيديو

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد