طلب إحاطة بشأن عدم ملاءمة مكافأة أطباء الامتياز لـ الحد الأدنى للأجور

تقدم أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجّه إلى الحكومة، بشأن تدني مكافأة أطباء الامتياز، مؤكدًا أنها لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ولا مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة مؤخرًا.

أوضح النائب أن مكافأة أطباء الامتياز شهدت تغييرات تشريعية خلال السنوات الماضية، حيث نص قانون رقم 153 لسنة 2019 على أن يحصل طبيب الامتياز على 80% من راتب الطبيب المقيم، إلا أنه تم تعديل الوضع في عام 2023 لتصبح المكافأة نحو 2800 جنيه فقط، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

أطباء الامتياز لا يُعاملون كطلاب تقليديين

وأشار إلى أن أطباء الامتياز لا يُعاملون كطلاب تقليديين، بل يشاركون بشكل فعلي في تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية والحكومية، ويتحملون مسؤوليات مباشرة، إضافة إلى العمل لساعات طويلة بنظام النوبات، في ظروف مهنية وضغوط نفسية كبيرة.

وأكد سليمان أن استمرار الوضع الحالي يمثل خللًا واضحًا في تحقيق العدالة، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما يؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها:

زيادة الأعباء المالية على أسر الأطباء

تراجع الحافز لدى الكوادر الطبية الشابة

تصاعد ظاهرة هجرة الأطباء للخارج

تأثير محتمل على جودة الخدمات الصحية مستقبلًا

وطالب سعد الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:

إعادة ربط مكافأة طبيب الامتياز بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم

إقرار بدل مخاطر مهني لأطباء الامتياز، نظرًا لتعرضهم المباشر لمخاطر العمل داخل المستشفيات