الداخلية السعودية: غرامة مالية تصل لـ 20 ألف ريال لمن يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح

حذّرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة – وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت الوزارة بالجميع، الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ، والتعاون مع الجهات المختصة؛ لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن مخالفة التعليمات؛ تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.