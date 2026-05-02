الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيزة رعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، فضلا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

في حين تنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى 

القاهرة 26 14
العاصمة الجديدة 28 13
6 أكتوبر 27 13
بنها 24 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 24 13
كفر الشيخ 22 14
بلطيم 20 15
المنصورة 24 14
الزقازيق 26 14
شبين الكوم 24 14
طنطا 23 14
دمياط 20 15
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 28 16
السويس 30 17
العريش 26 17
رفح 25 16
رأس سدر 30 16
نخل 30 14
كاترين 24 09
الطور 33 17
طابا 30 16
شرم الشيخ 32 19
الغردقة 34 18
الاسكندرية 20 15
العلمين الجديدة 20 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 23 13
رأس غارب 33 19
سفاجا 33 19
مرسى علم 35 22
شلاتين 40 25
حلايب 35 26
أبو رماد 35 25
مرسى حميرة 39 24
أبرق 38 25
جبل علبة 39 25
رأس حدربة 35 26
الفيوم 29 15
بني سويف 28 15
المنيا 30 16
أسيوط 31 16
سوهاج 34 18
قنا 37 20
الأقصر 38 22
أسوان 41 25
الوادى الجديد 37 19
أبوسمبل 42 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى 

مكة المكرمة 41 29
المدينة المنورة 40 26
الرياض 41 23
المنامة 36 27
أبوظبى 39 27
الدوحة 38 28
الكويت 38 24
دمشق 28 15
بيروت 23 19
عمان 25 14
القدس 23 12
غزة 26 17
بغداد 36 23
مسقط 37 31
صنعاء 28 14
الخرطوم 43 28
طرابلس 21 13
تونس 25 15
الجزائر 22 16
الرباط 22 12

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى 

أنقرة 09 03
إسطنبول 13 09
إسلام آباد 31 19
نيودلهى 39 28
جاكرتا 32 24
بكين 20 06
كوالالمبور 34 25
طوكيو 26 15
أثينا 15 06
روما 23 09
باريس 19 11
مدريد 20 09
برلين 28 15
لندن 19 10
مونتريال 10 05
موسكو 19 08
نيويورك 17 09
واشنطن 18 09
نواكشوط 37 23
أديس أبابا 23 13

