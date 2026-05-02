قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة .. إلى أين وصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في سوق مواد البناء؟

رانيا أيمن

يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من الترقب الحذر، بالتزامن مع تحركات الأسعار الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والتي أثرت بشكلٍ مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل. ويُعد الحديد والأسمنت من أهم عناصر مواد البناء وبين الارتفاعات المحدودة والاستقرار النسبي، تتغير أسعار الحديد والأسمنت بشكلٍ مستمر، ويظل السوق في حالة ترقب لأي تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم السبت 2 مايو 2026

وشهدت أسعار الحديد اليوم السبت 2 مايو 2026 حالة من الاستقرار في المصانع والأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركات، حيث سجل متوسط سعر الطن ما بين 37200 جنيه إلى 39500 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين نحو 38000 جنيه للطن، ويصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن بحسب المحافظة ونوع الشركة.

وجاءت أسعار الحديد وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

  • سجل سعر طن حديد عز نحو 39373 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 38570 جنيهًا.
الحديد والأسمنت
  • سجل سعر طن حديد بشاي نحو 38610 جنيهات.
  • بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 38830 جنيهًا.
  • سجل سعر طن حديد العتال نحو 38670 جنيهًا.
  • سجل سعر طن حديد بيانكو نحو 38460 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن حديد العشري نحو 36480 جنيهًا.
  • فيما سجل الحديد الاستثماري نحو 37211.76 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم السبت 2 مايو 2026

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد شهدت حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق مواد البناء، ليسجل متوسط سعر الطن في المصانع نحو 4200 جنيه، في ظل هدوء نسبي يسيطر على حركة السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

  • سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3180 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3460 جنيهًا.
  • سجل سعر طن أسمنت المعلم نحو 3450 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن الأسمنت البوزلاني نحو 3560 جنيهًا.
  • سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي نحو 3270 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن الأسمنت المقاوم نحو 3370 جنيهًا.
  • سجل سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 3640 جنيهًا
  • كما سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 4160.53 جنيه للطن، مع تراجع طفيف مقارنة بالفترات السابقة.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الأسمنت بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في الطلب، مع ترقب السوق لأي تحركات جديدة قد تنتج عن تغيرات أسعار الطاقة أو تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وبشكل عام، يمر سوق مواد البناء بمرحلة توازن نسبي بين العرض والطلب، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ضياء العوضي
