صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت مساء اليوم الأحد

رانيا أيمن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في سوق مواد البناء. 

وسجل متوسط سعر طن الحديد اليوم نحو 38 ألف جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت قرابة 4200 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديث، جاءت أسعار الحديد في السوق المحلية ضمن نطاق يتراوح بين 37200 و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، على أن يصل السعر إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن، تختلف حسب المحافظة ونوع الشركة.

ووفقاً لآخر تحديث جاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

  • حديد عز: 39200 جنيه
  • حديد بشاي: 39500 جنيه
  • حديد المصريين: 37500 جنيه
  • حديد الجارحي: 39200 جنيه
  • الجيوشي للصلب: 37500 جنيه
  • حديد السويس للصلب: 37500 جنيه
  • حديد المراكبي: 39200 جنيه
  • حديد العشري: 37500 جنيه

ويُعد الحديد من الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ما يجعل استقرار أسعاره عنصرًا مهمًا في تحديد تكاليف المشروعات خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 4200 جنيه، في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق بعد تحركات سابقة في الأسعار.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

  • الأسمنت الرمادي: 4160 جنيهًا للطن
  • أسمنت النصر: 3670 جنيهًا
  • أسمنت حلوان: 3800 جنيه
  • أسمنت وادي النيل: 3650 جنيهًا
  • أسمنت واحة حلوان: 2920 جنيهًا للطن
  • أسمنت أهل مصر: 3100 جنيه.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد