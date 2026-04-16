استقرار أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم.. الحديد سجل 40 ألف جنيه والأسمنت يواصل التباين

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس ، مع تباين محدود بين الشركات المنتجة، خاصة في أسعار الحديد والأسمنت، في ظل توازن العرض والطلب داخل السوق المحلي واستمرار حركة التداول بشكل طبيعي.

وسجلت أسعار الحديد مستويات متقاربة لدى أغلب الشركات العاملة في السوق، حيث تراوح سعر الطن بين نحو 37 ألف جنيه و40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يرتفع السعر قليلًا للمستهلك وفقًا لتكاليف النقل وهوامش التوزيع في الأسواق المختلفة.

وتختلف أسعار الحديد بين الشركات المنتجة بحسب تكلفة الإنتاج وسياسات التسعير، إلا أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة الحالية مع استقرار الطلب من شركات المقاولات والمشروعات العقارية.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز: 40000 جنيه للطن

حديد بشاي: 39500 جنيه للطن

حديد السويس: 39000 جنيه للطن

حديد المصريين: 38500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 38000 جنيه للطن

حديد العتال: 38200 جنيه للطن

حديد المعادي: 38000 جنيه للطن

حديد سرحان: 37800 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن

حديد عطية: 37500 جنيه للطن

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا أيضًا مع اختلاف طفيف بين الشركات المنتجة، حيث تراوح سعر الطن في الأسواق بين نحو 3700 و4200 جنيه وفقًا لنوع الأسمنت والشركة المنتجة.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي: 4200 جنيه للطن

أسمنت المسلح: 4050 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 4000 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 3950 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 4000 جنيه للطن

أسمنت العسكري: 3900 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 3800 جنيه للطن

أسمنت السويس: 3950 جنيهًا للطن

أسمنت العامرية: 3920 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3980 جنيهًا للطن

ويرجع استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية إلى توازن المعروض من المصانع المحلية مع حجم الطلب في السوق، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج والطاقة، وهو ما انعكس على حركة الأسعار داخل سوق مواد البناء في مختلف المحافظات.