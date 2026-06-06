جدل زوجة خالد سرحان بسبب شفتيها .. إليك طرق الوقاية من هجرة الفيلر

أثارت زوجة الفنان خالد سرحان حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

وظهرت زوجة الفنان خالد سرحان وواضح على وجهها وجود خطأ طبي بسبب الفيلر.

وكانت زوجة الفنان خالد سرحان تعانى من هجرة الفيلر مما تسبب فى تضخم الشفاه وكان حجمها مضاعف.

واليكم طرق الوقاية من هجرة الفيلر وفقا لما ذكره موقع goodrx.

طرق الوقاية من هجرة الفيلر



لا يمكن منع انتقال حشوات الشفاه بشكل كامل، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر. النصيحة الأولى والأهم للوقاية هي اختيار طبيب تجميل ذي سمعة طيبة وخبرة لإجراء العملية.

للعثور على شخص مؤهل، ابحث عن طبيب جلدية أو جراح تجميل معتمد من المجلس الطبي، ولديه خبرة وتدريب في الحقن التجميلية. يمكنك وحاول أن تعرفي ما هي التدريبات التجميلية المحددة التي تلقاها ومدى خبرته في حقن الفيلر بجانب



وللمساعدة في تقليل خطر انتقال حشو الشفاه باتباع تعليمات العناية اللاحقة أثناء فترة التعافي لمدة يوم أو يومين على الأقل بعد العملية، حاولي ما يلي:

تجنبي استخدام أحمر الشفاه أو مرطب الشفاه.

تجنب الضغط على الشفتين.

قلل من حركات الفم مثل التقبيل، أو ضم الشفتين، أو استخدام المصاصة.

لا تنم على وجهك.

تجنب التعرض للحرارة العالية مثل الساونا.

