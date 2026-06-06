كارثة قبل كأس العالم.. زلزال خماسية بلجيكا يفجر موجة غضب عارمة داخل تونس

أثارت الهزيمة القاسية التي تعرض لها منتخب تونس أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 5-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، موجة واسعة من الانتقادات داخل وسائل الإعلام التونسية، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

رأى الصحف التونسية فى الهزيمة من بلجيكا

واعتبرت صحيفة "الصباح نيوز" أن الخسارة جاءت نتيجة أخطاء فنية واضحة من الجهاز الفني بقيادة صبري اللموشي، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى التكتيكية داخل الفريق، خاصة على مستوى الخط الخلفي. كما انتقدت اختيارات المدرب، بعدما فضل الاعتماد على آدم عروس في مركز الظهير الأيمن، مع الإبقاء على بعض العناصر الأساسية على مقاعد البدلاء، وهو ما منح المنتخب البلجيكي أفضلية كبيرة طوال اللقاء.

من جانبها، رأت صحيفة "الشروق" أن الخماسية البلجيكية فتحت باب التساؤلات حول أسباب التراجع الكبير في أداء "نسور قرطاج"، متسائلة عما إذا كانت الأزمة تعود إلى الخيارات الفنية للجهاز الفني أم إلى مستوى اللاعبين أنفسهم، في ظل الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب.

واكتفت إذاعة "موزاييك"، بوصف المباراة بالسقوط القاسي، بعدما تلقى المنتخب التونسي خمسة أهداف كاملة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، في بروفة أخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من لياندرو تروسارد وتشارلز دي كيتيلاري وكيفن دي بروين ودودي لوكيباكيو ونيكولاس راسكين، ليؤكد الشياطين الحمر تفوقهم الكامل على مدار اللقاء.

وتنتظر منتخب تونس مهمة صعبة في كأس العالم 2026، حيث ينافس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات السويد واليابان وهولندا، وسط مطالبات جماهيرية وإعلامية بضرورة تصحيح الأخطاء سريعًا قبل ضربة البداية.