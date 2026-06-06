كأس العالم يصدم جماهير إنجلترا قبل انطلاقه

أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة البريطاني لوكالة رويترز أن مباريات إنجلترا واسكتلندا في دور المجموعات بكأس العالم قد تُؤدي إلى ارتفاع حاد في استهلاك الكهرباء على مستوى البلاد، يُعادل إجمالي الطاقة اللازمة لمدينتي ليدز وغلاسكو في شمال إنجلترا.

وتوقع تحليلٌ أجرته هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني، ونُشر يوم السبت، أن يرتفع استهلاك الكهرباء على مستوى البلاد بمقدار 600 ميغاواط في كل مباراة من مباريات إنجلترا واسكتلندا في دور المجموعات بكأس العالم.

ويُعادل هذا إجمالي الطلب على الكهرباء في مدينتي ليدز، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 812 ألف نسمة، وغلاسكو، التي يبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في اسكتلندا.

وأوضحت هيئة الكهرباء أن هذا الارتفاع سينجم عن استخدام الناس لأجهزة التلفاز والأجهزة الإلكترونية لمتابعة المباريات، كما يُتوقع أن يرتفع الطلب أيضًا في الشوطين الأول والثاني نتيجةً لأنشطة مثل فتح الثلاجة أو تشغيل الغلاية.

مباريات إنجلترا

وتبدأ اسكتلندا مبارياتها في المجموعة الثالثة (ج) في 13 يونيو بمواجهة هايتي، فيما تخوض إنجلترا مباراتها الأولى في المجموعة L ضد كرواتيا في 17 يونيو.