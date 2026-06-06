ضربة موجعة للأرجنتين قبل المونديال.. إصابة باليردي تهدد حلم المشاركة في كأس العالم

تلقى منتخب الأرجنتين ضربة قوية قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد تعرض مدافعه ليوناردو باليردي لإصابة عضلية قد تحرمه من الظهور في البطولة العالمية.

وذكرت شبكة "TYC Sports" الأرجنتينية أن باليردي تعرض لتمزق عضلي خلال تدريبات المنتخب، اليوم السبت، ولم يتمكن من استكمال الحصة التدريبية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية حجم الإصابة التي تحتاج إلى فترة تعافٍ لا تقل عن 21 يومًا.

بقاء أم استدعاء بديل

وبات المدير الفني ليونيل سكالوني أمام قرار صعب خلال الساعات المقبلة، يتمثل في الإبقاء على اللاعب ضمن القائمة النهائية انتظارًا لتعافيه أو استبعاده واستدعاء بديل قبل بداية البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن البديل المحتمل سيكون من القائمة الأولية التي تضم 55 لاعبًا، ويعد ماركوس سينيسي أبرز المرشحين لتعويض غياب مدافع مارسيليا إذا تأكد خروجه من الحسابات.

ازدياد الأزمة

وتزداد الأزمة بالنسبة للجهاز الفني للأرجنتين بسبب ضيق الوقت، إذ يستعد حامل اللقب لخوض مباراته الافتتاحية في كأس العالم يوم 16 يونيو أمام منتخب الجزائر، ما يجعل فرص لحاق باليردي بالمواجهة الأولى محل شك كبير.

وتعيد هذه الإصابة إلى الأذهان ما حدث قبل مونديال قطر 2022، عندما دخل عدد من لاعبي الأرجنتين المعسكر وهم يعانون من مشكلات بدنية، أبرزهم خواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس، وهو السيناريو الذي لا يرغب سكالوني في تكراره قبل الدفاع عن لقب كأس العالم.