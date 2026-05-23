سكالوني يحافظ على هدوئه بينما تستعد الأرجنتين للدفاع عن لقب المونديال

وقف ليونيل سكالوني بلا حراك على خط التماس بعد أن سجل غونزالو مونتيل ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي كأس العالم 2022، مانحًا الأرجنتين نجمتها الثالثة بفوزها على فرنسا.

لم يحتفل المدرب في البداية، بل ظل ساكنًا صامتًا، وكأنه غافل عن الإنجاز الذي ساهم بنفسه في تحقيقه. بعد دقائق، انهمرت دموعه عندما اقترب منه أحد لاعبيه، وعانقه، وهمس قائلًا: "نحن أبطال العالم".

نادرًا ما يفقد سكالوني أعصابه. لم يفقدها عندما وُجهت إليه انتقادات لاذعة بسبب قلة خبرته في قيادة الأرجنتين. ولم يفقدها أيضًا عندما هددت أهداف كيليان مبابي آمال البلاد في كأس العالم قبل أربع سنوات. وهو لا يزال على حاله اليوم وهو يواجه تحدي محاولة تكرار الفوز بلقب كأس العالم.

يقول المقربون منه إن سكالوني تعلم ضبط أعصابه بفضل هواية يمارسها خارج كرة القدم. منذ اعتزاله اللعب، يُكرّس سكالوني ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا لركوب الدراجات، وهي رياضة بدأ ممارستها بناءً على نصيحة صديقه، لاعب التنس الإسباني السابق كارلوس مويا.

يسعى سكالوني، أثناء قيادته دراجته عبر جبال مايوركا، الجزيرة الإسبانية التي يقيم فيها، أو على طول مسارات مسقط رأسه بوجاتو في شمال غرب إسبانيا، إلى تصفية ذهنه والتأمل.

يقول سكالوني في عدة مقابلات: "على الدراجة، يُمكنك التفكير في فريقك، وخصمك، وكيفية الاستعداد للمباراة. إنها تُصفّي ذهني حقًا. أستخدمها كعلاج. إنها متنفس جيد... تُساعدني على خفض توقعاتي، وأن أكون أكثر هدوءًا".

في غضون أسابيع قليلة، سيصبح سكالوني ثالث مدرب يقود الأرجنتين إلى بطولتي كأس العالم متتاليتين، سائرًا على خطى سيزار لويس مينوتي (1978 و1982) وكارلوس بيلاردو (1986 و1990)، وكلاهما فاز باللقب أيضًا. لكن أصغرهم لا يعتقد أنه يستحق المقارنة مع الآخرين.

وقد صرّح سكالوني مرارًا وتكرارًا: "لا أعتقد أننا في نفس المستوى. لقد بنوا مسيرة مهنية راسخة، وساهموا في تشكيل حقبة كاملة".

سكالوني يثبت جدارته



تولى سكالوني، الذي يفتقر إلى الخبرة السابقة في إدارة الفرق المحترفة، قيادة المنتخب الأرجنتيني مؤقتًا عام 2018 بعد خروج الأرجنتين المخيب للآمال في روسيا، حيث أُقصي المنتخب من دور الـ16 قبل ذلك بشهر. في هذه الأثناء، كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يُفكّر في ماوريسيو بوتشيتينو أو دييغو سيميوني كمرشحين لتدريب المنتخب الأول.

وقال دييغو مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986، آنذاك: "سكالوني؟ إنه لا يُجيد حتى تنظيم حركة المرور!".

بقي المدرب عديم الخبرة في منصبه، وواصلت الأرجنتين مسيرتها لتفوز بكوبا أمريكا 2021، وتتأهل بنجاح إلى تصفيات كأس العالم 2022.



في قطر، واجه سكالوني عاصفة من الانتقادات بعد مباراة افتتاحية مخيبة للآمال أمام السعودية، وأعاد بناء الفريق في منتصف البطولة بإضافة اللاعبين الصاعدين آنذاك إنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، وجوليان ألفاريز، والأهم من ذلك، أنه أطلق العنان لأفضل نسخة من ليونيل ميسي في كأس العالم.

"كانت الانتقادات طبيعية، لم أكن قد دربت في أي مكان من قبل. (مارادونا) لم يكن بعيدًا عن المنافسة"، هكذا صرّح سكالوني بعد رفع الكأس مباشرة، دون أي ضغينة تجاه النجم الذي رحل عام 2020.

كانت البرازيل آخر بطل للعالم يكرر فوزه باللقب عام 1962.

يدرك سكالوني أن المتطلبات ستكون الآن مماثلة أو حتى أكبر. سيتعين عليه الدفاع عن اللقب مع اقتراب نجمه من الاعتزال في سن 38، بالإضافة إلى التعامل مع الاضطرابات داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وقال سكالوني في مقابلة حديثة مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): "كأس العالم بطولة صعبة للغاية. للفوز بها، يجب أن تتضافر عوامل كثيرة، وليس مجرد تقديم أداء جيد. في كل مرة تشارك فيها الأرجنتين في كأس العالم، ستسعى جاهدة لتحقيق كامل إمكاناتها. الأمر صعب للغاية، لكنه ليس مستحيلاً".

مسيرة البطل



أوضح سكالوني للاعبيه أن الفوز بكأس العالم لا يضمن لهم مكانًا في المنتخب الوطني، وطالبهم ألا يتهاونوا أبدًا.

وقال في أواخر عام 2025: "لا أتوقف عند الإنجازات الماضية؛ يجب أن تنظروا دائمًا إلى الأمام. بهذا القميص، ليس لديكم وقت للراحة والاعتقاد بأن مكانكم مضمون".

فاز منتخب الأرجنتين (الألبيسيليستي) بكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، وتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، متجاوزًا غياب ميسي الذي غاب عن عدة مباريات بسبب مشاكل بدنية.

وقال خورخي فالدانو، بطل كأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، في مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس: "لقد حقق المنتخب الأرجنتيني أفضل ما يمكن أن يحققه أي منتخب وطني: أن يكون فريقًا متماسكًا. إنه فريق يتمتع بقيادة واضحة، قيادة المدرب وليونيل ميسي، ولاعبين لم يفقدوا حماسهم".

تم إدراج عشرين لاعباً من أصل 26 لاعباً من تشكيلة عام 2022، بمن فيهم ميسي، من قبل سكالوني في القائمة الأولية المكونة من 55 لاعباً لهذه البطولة.