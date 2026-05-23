بالمجان.. أحمد موسى: كل ركن في شارع الفن لوحة إبداعية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شارع الفن بوسط القاهرة تحول إلى مسرح مفتوح، حيث أصبح كل ركن في الشارع لوحة فنية وزخرفة إبداعية تعكس طاقات شبابية مميزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن شارع الفن تحول إلى تحفة فنية حقيقية، مردفًا: “خدوا أولادكم واطلعوا شارع الفن، مش هتدفعوا ولا جنيه، وبشكر وأحيي سكان المناطق دي، كل ما تمشي تلاقي مواهب في كل حتة، حد بيرسم، حد بيغني، وواحد تاني بيصنع الفخار”.

وتابع: “قعدت أغني معاهم واندماجت، نفسي مرة أروح هناك من غير كاميرات، في فنان رائع رسمني بورتريه بشكل احترافي، ده كان يوم تجربة ثقافية ملهمة”.

وأردف أحمد موسى أن هناك تجاوبًا كبيرًا جدًا من الناس، ما يعكس حالة من التفاهم والتواصل المستمر، مؤكدًا أن المنطقة مرشحة للتحول إلى مسرح دائم لاكتشاف المواهب، قائلاً: “تخيل تتمشى في وسط البلد وتلاقي شارع الفن حاجة كده في قلب القاهرة”.

وأشار إلى أن وسط القاهرة يتميز بطراز معماري فاخر، لافتًا إلى أن الدولة قررت إحياء القاهرة الإسلامية الخديوية التاريخية، موضحًا أن هذا التراث المعماري يمكن رؤيته في مدن مثل باريس وروما، وأن أعمال التطوير الشاملة من المقرر الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل إن شاء الله.

واستطرد قائلًا: “القاهرة بتجذب سياح من كل مكان، في سياح بيحبوا ينزلوا القاهرة الخديوية، في فندق عمره 120 سنة وتم تطويره ونسبة الإشغال وصلت لـ70%، وفي سياح بيحبوا النوعية دي من الفنادق”