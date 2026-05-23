تجربة ثقافية فريدة .. أحمد موسى: شاب موهوب رسم لوحة ليا في شارع الفن

علق الإعلامي أحمد موسى، على قيامه بجولة في شارع الفن في وسط المدينة برفقة وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في شارع الفن في وسط البلد طول ماحنا ماشيين بنشوف مواهب وبنلاقي حد بيرسم وحد بيغني ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" احنا شفنا صناعة الفخار في شارع الفن، و لدينا في مصر أصوات رائعة وانا كنت قاعد بغني معاهم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" فيه شاب موهوب رسم لوحة ليا ونحن امام تجربة ثقافية ملهمة فريدة بتدشين شارع الفن ".

