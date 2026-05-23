نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تؤمن على ما يقرب من 70 مليون مواطن .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحاته للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على تطوير العيادات الصحية التي تستقبل اكبر عدد من المواطنين ".

وتابع خالد عبد الغفار :" 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي "، مضيفا" في كل منطقة سكنية نحرص على إنشاء عيادات صحية خارجية ".



وأكمل خالد عبد الغفار :" ميزانية التامين الصحي القديم 51 مليار جنيه كميزانية سنوية ورئيس الوزراء حرص على زيارة الوحدات الصحية في بولاق الدكرور وكفر طهرمس ".

وتابع خالد عبد الغفار :" فيما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل خلال شهر يونيو سيبدأ في محافظة المنيا كتشغيل تجريبي ".



