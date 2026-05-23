محافظ الغربية: حملات رقابية قبل عيد الأضحى لضبط نصف طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، في تنفيذ حملات رقابية موسعة ومكثفة على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك لإحكام الرقابة والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات يومية مكبرة بكافة المراكز والمدن للتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك،وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار معلنة، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تستغل المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملات التي شنتها المديرية والإدارات التموينية المختلفة عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 356 كجم دواجن ومجمدات ومصنعات دواجن، إلى جانب 198 كجم لحوم وأسماك ومأكولات بحرية، بإجمالي يقارب 550 كجم من المضبوطات المتنوعة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها،ففي نطاق إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تم ضبط 113 كجم دواجن داخل مخازن ومطاعم بدون بيانات، بينما تمكنت حملة إدارة تموين بندر طنطا من ضبط 7 كجم صدور دجاج بدون بيانات و5 كجم دواجن مجمدة مشتبه في صلاحيتها، إلى جانب تحرير 11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية.

ضبط لحوم منتهية الصلاحية

كما نجحت حملة إدارة تموين السنطة في ضبط 26 كجم لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 كجم بانيه دجاج بدون بيانات، و6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى 5 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك،وفي كفر الزيات، تمكنت الحملات من ضبط 55 كجم أسماك ومأكولات بحرية مجهولة المصدر، و25 كجم دواجن متبلة مشتبه في صلاحيتها، و21 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الرقابة التموينية

أما في بندر المحلة الكبرى، فقد تم ضبط 69 كجم دواجن ومصنعات متنوعة مشتبه في صلاحيتها، إلى جانب تحرير 7 محاضر لعدم إعلان الأسعار، فيما أسفرت حملات مركز المحلة الكبرى عن ضبط كبدة مجمدة بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان وعدم حمل شهادات صحية،وفي بسيون، تم ضبط دواجن مغشوشة وكمية من البانيه منتهي الصلاحية، إلى جانب تحرير محاضر لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم إعلان أسعار، بينما تمكنت حملة تموين سمنود من ضبط كميات من اللحوم والكبدة والدواجن المستوردة ومجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

محاضر وغرامات فورية

كما شهدت زفتى تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة وضبط لحوم مخالفة، فيما تمكنت حملة تموين قطور من ضبط دواجن بدون بيانات وسمن بلدي مجهول المصدر وكميات من المنتجات الغذائية غير المدون عليها بيانات.

ردع مخالفين

وبلغ إجمالي المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملات 83 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.