لصحة القلب.. تناول هذا النوع من الأطعمة يوميا

يمكن أن يُساهم تناول المشروم بانتظام في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، يُوفر الفطر الإرغوثيونين والألياف وفيتامين د، مما يُساعد على خفض الكوليسترول ومنع تراكم الترسبات في الشرايين.

فوائد المشروم للقلب

- الألياف

يحتوي المشروم على نوعين من الألياف : غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، وكلاهما مهم للصحة العامة، لكن الألياف القابلة للذوبان تقدم فوائد خاصة للقلب.

يُشكّل نوع من الألياف القابلة للذوبان في المشروم، يُسمى بيتا جلوكان ، مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ترتبط هذه المادة الهلامية بالكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يحدّ من امتصاصهما أثناء الهضم ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم

- فيتامين د

يعاني الكثير من الناس من انخفاض مستويات فيتامين د، ويرتبط نقص فيتامين د بالعديد من مشاكل القلب، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، وفشل القلب، والرجفان الأذيني

تحتوي قلة من الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين د، لكن المشروم يُعد استثناءً، فجميع أنواع المشروم تُوفر بعضاً من فيتامين د، وتُزرع أنواع معينة منها بتعريضها لأشعة فوق بنفسجية إضافية لزيادة محتواها من فيتامين د.

المصدر verywellhealth