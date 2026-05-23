لهذا السبب.. احرص على تناول بذور الشيا يوميا

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، تدعم هذه العناصر الغذائية وظائف وأجهزة الجسم المتعددة.

قد تكون بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها غنية جداً بالعناصر الغذائية، لطالما اشتهرت هذه البذور بفوائدها الصحية على مر القرون، وكانت عنصراً أساسياً في النظام الغذائي القديم .

قد تعزز العناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا صحة القلب، وتدعم صحة العظام، وتحسن إدارة نسبة السكر في الدم.

بذور الشيا متعددة الاستخدامات، ويمكنك استخدامها في العديد من الوصفات.

فوائد بذور الشيا للمعدة

- فوائد الجهاز الهضمي

تشير الدراسات الأولية إلى أن بذور الشيا قد تؤثر إيجاباً على صحة الأمعاء، وتعزز البكتيريا المعوية المفيدة، وتساعد على الامتصاص، كما يشير محتواها من الألياف إلى أنها قد تساعد في علاج الإمساك

- صحة ووظيفة أفضل للأمعاء

تم بحث تأثير بذور الشيا على صحة الأمعاء في دراسات أجريت على الحيوانات وفي المختبر.

أشارت دراسة أجريت عام 2016 على الفئران إلى زيادة في سماكة طبقات العضلات المعوية مما أدى إلى تحسين وظائف الأمعاء، وأكدت دراسة أخرى أجريت عام 2018، وأجريت أيضاً على الفئران، هذه النتائج.

- علاج الإمساك

محتوى بذور الشيا الغالي من الألياف يُشير إلى أنها قد تعمل كملين طبيعي.

تمتص هذه البذور كمية كبيرة من الماء، مكونةً مادة هلامية، يمكن لهذا النوع من الألياف الهلامية أن يزيد من حجم ووزن البراز، مما يجعله أكثر ليونة وأسهل في الإخراج.

يحتوي كل 100 غرام من بذور الشيا على حوالي 27 غرامًا من الألياف، فقد أظهرت بعض الدراسات المحدودة دعمًا لفعاليتها في تخفيف الإمساك.

