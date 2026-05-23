مسؤول أمريكي: الجيش يمتلك ما يكفي من ذخائر وعتاد لتنفيذ أهداف ترامب

أعلنت رويترز عن مسؤول أمريكي، ان الجيش يمتلك ما يكفي من ذخائر وعتاد لتنفيذ أهداف ترامب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه".

وقالت كيلي:" لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب".

نائب وزير الحج السعودي: اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن مصرع 82 شخصا وفقدان 9 آخرين إثر انفجار بمنجم فحم شمال الصين مسؤولون أمريكيون: ترامب التقى بكبار مستشاريه لبحث الحرب على إيران "التجارة الحرة الأفريقية" توقع مذكرة لتفعيل حزمة "إيكو بنك" بـ3 مليارات دولار البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران الجيش الإيراني يهدد : ليس أمام ترامب إلا تلبية مطالبنا لمنع التصعيد اغتصاب وضرب مبرح.. نشطاء أسطول الصمود العالمي يفضحون انتهاكات إسرائيل ضدهم جحيم تحت الأرض.. انفجار بمنجم فحم بالصين يتسبب في مقتل 82 شخصا غارة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان روسيا تكشف "عملية سرية".. احباط مخطط للمخابرات الاوكرانية في بيلجورود

كما أضافت المتحدثة أن ترامب "يحتفظ دائمًا بجميع الخيارات في كل الأوقات، ومن واجب البنتاجون أن يكون مستعدًا لتنفيذ أي قرار قد يتخذه القائد الأعلى"، وفق ما نقلت شبكة سي بي أس نيوز اليوم السبت.