مسؤول أمريكي: الجيش يمتلك ما يكفي من ذخائر وعتاد لتنفيذ أهداف ترامب

أعلنت رويترز عن مسؤول أمريكي، ان الجيش يمتلك ما يكفي من ذخائر وعتاد لتنفيذ أهداف ترامب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.
وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه".
وقالت كيلي:" لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب".
كما أضافت المتحدثة أن ترامب "يحتفظ دائمًا بجميع الخيارات في كل الأوقات، ومن واجب البنتاجون أن يكون مستعدًا لتنفيذ أي قرار قد يتخذه القائد الأعلى"، وفق ما نقلت شبكة سي بي أس نيوز اليوم السبت.