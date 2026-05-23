فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، على استمرار ما وصفه بـ«الهدنة المناخية» لليوم الرابع على التوالي، بعد موجات الحرارة الشديدة والتقلبات الجوية الحادة التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية أصبحت أقرب إلى الطقس الربيعي المعتدل الذي كانت تشهده مصر في مثل هذا التوقيت من السنوات الماضية.

حالة الطقس اليوم السبت 


وأوضح فهيم، أن طقس السبت 23 مايو 2026 يشهد اعتدالاً ملحوظاً خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء الحارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تظل شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، لافتاً إلى أن درجات الحرارة الليلية شهدت انخفاضاً واضحاً، ما ساهم في خلق أجواء لطيفة ومعتدلة خلال ساعات الليل والصباح المبكر.


وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية على فترات متقطعة، خاصة في مناطق الدلتا والوجه البحري وشمال الصعيد، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية.

وأضاف أن هذه الظروف المناخية الحالية تُعد من أفضل الفترات التي تساعد المحاصيل الصيفية وأشجار الفاكهة والخضر على التعافي بعد موجات الإجهاد الحراري العنيفة التي تعرضت لها النباتات خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن هذه المرحلة تُعتبر حساسة للغاية لاستعادة التوازن الفسيولوجي للنباتات.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت 23 مايو 2026، طقسا ربيعيا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارا نهاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلاً.

- ​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريباً): على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- ​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم 

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

​القاهرة: العظمى: 31 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​الإسكندرية: العظمى: 25 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​مطروح: العظمى: 24 درجة.

​الصغرى: 17 درجة.

​سوهاج: العظمى: 35 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​قنا: العظمى: 37 درجة.

​الصغرى: 21 درجة.

​أسوان: العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 23 درجة.

