البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية حالة من الاستقرار النسبي اليوم السبت ، بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على توازن الأسعار داخل الأسواق.

وواصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الحرة، حيث تراوحت أسعار اللحوم المطروحة داخل المنافذ ما بين 200 و425 جنيهًا للكيلو، وفقًا لنوع اللحوم ومنشأها.

أسعار اللحوم السودانية

وسجل سعر اللحوم السودانية والجيبوتية الطازجة ما بين 300 و400 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الضأن البلدي الطازج نحو 425 جنيهًا، وسط إقبال متزايد من المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.

أسعار اللحوم بالأسواق

وفي الأسواق الحرة، سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 440 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللحم البتلو حوالي 456 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 471 جنيهًا، باعتباره من أعلى أنواع اللحوم سعرًا داخل الأسواق.

كما تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا، في حين سجل سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو، وسط تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى بحسب جودة اللحوم ومكان البيع.

وفيما يتعلق باللحوم المصنعة، سجل سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا، بينما بلغ سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكبدة البلدي إلى ما بين 350 و400 جنيه.

و سجل سعر كفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا، بينما بلغ سعر كفتة الأرز حوالي 280 جنيهًا، في حين وصل سعر البرجر إلى 300 جنيه، وسجل الحواوشي الجاهز نحو 300 جنيه أيضًا.

وسجل سعر الطرب المحشي نحو 390 جنيهًا، وسط زيادة الطلب على المنتجات الجاهزة بالتزامن مع موسم التجمعات والعزائم خلال الفترة الحالية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من التوازن النسبي في الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، مع زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، خاصة داخل المنافذ الحكومية التي تواصل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشاروا إلى أن الإقبال على الشراء بدأ يرتفع تدريجيًا مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة على اللحوم البلدية والضأن، متوقعين استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة في ظل توافر المعروض وضخ كميات إضافية بالأسواق.

وتسعى الجهات الحكومية إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة، إلى جانب التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة لمختلف الفئات.

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

وسجل سعر كيلو اللحوم الكندوز داخل منافذ وزارة الزراعة ما بين 280 و300 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا، وسط توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وصل سعر كيلو اللحوم المفرومة إلى نحو 230 جنيهًا، في حين سجل سعر كيلو السجق البلدي حوالي 225 جنيهًا، ضمن قائمة المنتجات التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المستهلكين.

وبلغ سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا، لتظل من بين أكثر الأصناف المطلوبة داخل المنافذ الحكومية، خاصة في ظل الفارق السعري الكبير مقارنة بالأسواق الخارجية.

أسعار اللحوم بمنافذ وطنية

سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا، بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا، ليظل هذا النوع من اللحوم متاحًا بأسعار مناسبة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

وشهدت أسعار الكبدة الطازجة تفاوتًا بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، حسب جودة المنتج والمنشأ، بينما سجل سعر اللحم “وش فخدة” نحو 300 جنيه، في حين تراوح سعر كيلو اللحم البقري العام ما بين 280 جنيهًا، وهو ما يمثل فرصة للمواطنين للحصول على اللحوم بأسعار مخفضة داخل المنافذ الحكومية والخاصة التابعة لشركة “وطنية”.