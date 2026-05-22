مشهد يهز القلوب.. مسنة تبكي فرحًا لحظة وصولها إلى بيت الله الحرام| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة سورية مسنّة لم تتمالك دموعها من شدة الفرح، فور وصولها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، في مشهد إنساني لاقى تفاعلاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المستخدمين.

أظهر الفيديو لحظة استقبال السيدة داخل أحد أماكن الاستقبال المخصصة للحجاج، حيث بدت عليها علامات التأثر الشديد، وانهمرت دموعها وهي تردد عبارات الحمد والشكر، تعبيرًا عن امتنانها لوصولها إلى الأراضي المقدسة بعد رحلة طويلة من الانتظار والدعاء.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مستخدمون عن تأثرهم بالمشهد الإنساني، داعين لها بقبول الحج وأن يمنّ الله على الجميع بزيارة بيت الله الحرام، فيما وصف آخرون اللحظة بأنها "تجسيد حقيقي لمعنى الشوق إلى الأراضي المقدسة".

يأتي هذا المشهد بالتزامن مع توافد حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة، وسط استعدادات تنظيمية وخدمية مكثفة لضمان أداء المناسك في أجواء روحانية وآمنة.