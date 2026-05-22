قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
وزير الخارجية الأمريكي: إحراز تقدم طفيف بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة واستعدادات مكثفة لموسم الحج

الحج
الحج
رحمة سمير

أكد عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من الأراضي المقدسة، أن مكة المكرمة تشهد توافدًا متواصلًا لضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

استعدادات على مدار الساعة لخدمة الحجاج

وأوضح "شهاب" أن البعثات المختلفة تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتحديدًا البعثة المصرية التي تسابق الزمن لتوفير كل سبل الراحة وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج المصريين داخل المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم الحشود.

الخيام الذكية وتقنيات حديثة

وكشف أن هذا العام يشهد تجهيزات متطورة داخل المخيمات، من بينها:

  • خيام مجهزة بأنظمة تكييف حديثة
  • تقنيات ذكية لمتابعة الكثافات
  • كاميرات استشعار لضمان السلامة

وأكد أن الهدف من هذه التجهيزات هو توفير بيئة مريحة تساعد الحجاج على أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وصول الوفود واستقبال الحجاج

وأضاف أن مكة المكرمة استقبلت آخر وفود الحجاج القادمين من المدينة المنورة بعد زيارتهم للمسجد النبوي الشريف، في مشهد إيماني يملؤه الفرح والروحانية.

الاستعداد لأداء المناسك

واختتم بأن الحجاج يستعدون للانتقال إلى مشعر منى في “يوم التروية”، تمهيدًا للوقوف بعرفة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إنجاح موسم الحج وتيسير المناسك على ضيوف الرحمن.

مكة المكرمة موسم الحج الحج ضيوف الرحمن فريضة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

العشر من ذي الحجة

الأوقاف تواصل إحياء العشر من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين

جامعة الأزهر

لمواجهة أزمة نُدرة المياه.. كلية الهندسة الزراعية تنظم ندوة بعنوان «التقنيات والآفاق الحديثة في الزراعة»

غسل الجمعة

غسل الجمعة.. أمور بسيطة لها أجر عظيم فاغتنمها

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد