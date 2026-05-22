توافد ضيوف الرحمن على مكة المكرمة واستعدادات مكثفة لموسم الحج

أكد عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من الأراضي المقدسة، أن مكة المكرمة تشهد توافدًا متواصلًا لضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

استعدادات على مدار الساعة لخدمة الحجاج

وأوضح "شهاب" أن البعثات المختلفة تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتحديدًا البعثة المصرية التي تسابق الزمن لتوفير كل سبل الراحة وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج المصريين داخل المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم الحشود.

الخيام الذكية وتقنيات حديثة

وكشف أن هذا العام يشهد تجهيزات متطورة داخل المخيمات، من بينها:

خيام مجهزة بأنظمة تكييف حديثة

تقنيات ذكية لمتابعة الكثافات

كاميرات استشعار لضمان السلامة

وأكد أن الهدف من هذه التجهيزات هو توفير بيئة مريحة تساعد الحجاج على أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة.

وصول الوفود واستقبال الحجاج

وأضاف أن مكة المكرمة استقبلت آخر وفود الحجاج القادمين من المدينة المنورة بعد زيارتهم للمسجد النبوي الشريف، في مشهد إيماني يملؤه الفرح والروحانية.

الاستعداد لأداء المناسك

واختتم بأن الحجاج يستعدون للانتقال إلى مشعر منى في “يوم التروية”، تمهيدًا للوقوف بعرفة، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى إنجاح موسم الحج وتيسير المناسك على ضيوف الرحمن.