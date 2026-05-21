عاجل
الصحة: مصر نجحت في خفض وفيات الأمهات بنسبة 79%
ضبط عاطل متهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية
الخارجية الألمانية تدعو إلى عودة الملاحة إلى مضيق هرمز فورا بدون قيود
وزير الخارجية الأمريكي : مؤشرات جيدة بشأن إيران .. وترامب يفضل الاتفاق
وزير المالية اللبناني: خسائرنا بسبب الحرب تصل إلى 20 مليار دولار
وزير الاستثمار: توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات الترويج التجاري وتوسيع الشراكات الدولية
الحرس الثوري الإيراني: عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا
«منهم إيدى كوهين وعمرو واكد».. النيابة تصدر قرار بحجب حسابات 12 شخصا على السوشيال ميديا داخل مصر
أحمد حسن: اجتماع عاجل في الزمالك لحسم أزمة إيقاف القيد
تحرك برلماني عاجل لمواجهة خطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين
مدبولي يستقل الأتوبيس الكهربائي من أمام مقر مجلس الوزراء للقيام بجولة تفقدية بمشروعات العاصمة الجديدة
الحج 2026.. منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وتنظيم غير مسبوق

محمود محسن

في مشهد يعكس حجم الاستعدادات والتنظيم الدقيق، تواصل المملكة العربية السعودية استقبال ملايين الحجاج القادمين من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة تجمع بين التقنيات الحديثة والخدمات اللوجستية والأمنية والصحية.

 ومع اكتمال وصول غالبية البعثات، تتسارع وتيرة الجهود داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتوفير أقصى درجات الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، عبر خطط تشغيلية تعتمد على الرقمنة والذكاء التقني وإدارة الحشود، بما يضمن أداء المناسك بسهولة وانسيابية في واحد من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم.

استعدادات مكثفة لموسم الحج وتكامل الخدمات لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة

قال عمرو شهاب، موفد قناة إكسترا نيوز من مكة المكرمة، إن هنا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، حيث تتنزل السكينة وتخفق القلوب، والجميع يعمل في تضافر وتكامل لخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من البعثات المصرية التي تعمل ليل نهار لخدمة الحجاج هنا في مكة المكرمة، وأيضًا السلطات السعودية التي تسير وفق منظومة أمنية ولوجستية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة إكسترا نيوز أن اليوم هو الرابع من ذي الحجة، وقد وصلت بالفعل آخر الأفواج المصرية الخاصة بالحج البري، وبذلك يكتمل وصول نحو 5700 حاج، وصلوا اليوم إلى الأراضي المقدسة قادمين من الأراضي المصرية،  بهذا تكتمل معظم الوفود المصرية اليوم، الخميس، لتبدأ بعد ذلك مراحل التصعيد خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أنه تابع أمس الاستعدادات داخل مشعر منى مع بعثة وزارة السياحة، ورصد المنظومة الرقمية المتكاملة الموجودة داخل المشعر، بدءًا من الكاميرات التي تستشعر عن بُعد الباركود الخاص بكل حاج، والذي يحمله على صدره ويتضمن بياناته ومكان تسكينه، مرورًا بالخدمات المختلفة داخل المخيمات، والخدمات الصحية واللوجستية داخل مشعر منى بشكل عام، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلة الحج بشكل آمن وسليم.

وأشار إلى أنه اليوم أيضًا هناك جهود منسقة ومستمرة من قبل البعثة المصرية للحج السياحي، حيث يتابع المسؤولون استقبال الوفود القادمة من القاهرة، وهي آخر الوفود التي تصل اليوم إلى مكة المكرمة، إلى جانب استقبال الوفود التي بدأت رحلتها من المدينة المنورة.

استعدادات مكثفة.. السعودية تواصل استقبال ضيوف الرحمن تمهيدا للأداء فريضة الحج.. التفاصيل مع موفدنا

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من جدة، إنه في مطار الملك عبد العزيز يتم استقبال العديد من الرحلات الجوية حتى هذا اليوم، وذلك قبل انطلاق المشاعر المتعددة لموسم الحج لهذا العام، وليس هذا المطار فقط، وإنما هناك 6 مطارات سعودية أخرى تستقبل أكثر من مليون حاج قادمين من 45 وجهة مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه قد تم الاستعداد لاستقبالهم في هذه المطارات، فضلًا عن إطلاق مبادرة جديدة هذا العام، وهي مبادرة "حاج بلا حقيبة"، والتي تتيح للحاج إرسال حقيبته من بلاده لتصل إلى الفندق قبل وصوله هو بالطائرة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في تقليل وقت الانتظار داخل المطارات السعودية من ساعة ونصف تقريبًا إلى نحو 20 دقيقة فقط، يستطيع خلالها إنهاء جميع الإجراءات والدخول مباشرة إلى أراضي المملكة.

ولفت إلى أنه تضم هذه المطارات أجهزة تتيح الاطلاع المباشر على جميع الأوراق التنظيمية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة باللقاحات التي تلقاها الحجاج في بلادهم قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك يخضعون للإجراءات الصحية اللازمة، ثم يتم انتقالهم إلى مكة المكرمة.

وتابع: "بالأمس، كنا في زيارة إلى مشعر منى، حيث تابعنا الاستعدادات لاستقبال الحجاج في يوم منى، من خلال الخيام والمستشفيات الميدانية التي تتسع لأكثر من 20 ألف سرير طبي، إلى جانب العديد من العيادات المتخصصة والمتنقلة، وسيارات الإسعاف البرية، فضلًا عن خدمات الإسعاف الجوي بطائرات الهليكوبتر".

وواصل: "كما توجهنا أيضًا لأداء مناسك العمرة، إذ إننا متمتعون بالحج من العمرة إلى الحج. وخلال هذه الزيارة، شاهدنا حجم التنظيم داخل الحرم المكي، حيث لا يُسمح بالدخول إلى صحن الحرم إلا لمن يحمل بطاقة نسك، وهذه البطاقة مرتبطة إلكترونيًا بالنظام العام ومنظومة الحوسبة التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لضمان عدم دخول صحن الحرم إلا للمعتمرين".

