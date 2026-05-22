لمواجهة أزمة نُدرة المياه.. كلية الهندسة الزراعية تنظم ندوة بعنوان «التقنيات والآفاق الحديثة في الزراعة»

عقدت كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة ندوة علمية تحت عنوان «التقنيات والآفاق الحديثة في الزراعة بدون تربة لمواجهة ندرة المياه والأراضي».

ندوة «التقنيات والآفاق الحديثة في الزراعة»

وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود المستمرة لجامعة الأزهر لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع الزراعي ودعم أهداف التنمية المستدامة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح المهندس السيد حامد إبراهيم، الخبير والمستشار بوزارة الزراعة في الإمارات والمتخصص في تقنيات الزراعة المائية وإدارة أنظمة اللاندسكيب، خلال مشاركته في الندوة أن المحاور الرئيسة التي ركزت عليها تضمنت أهمية تبني التقنيات الحديثة في الزراعة من دون تربة.

وتطرق المحور الأول إلى استعراض أنظمة الزراعة المائية (Hydroponics)، والزراعة الهوائية (Aeroponics)، والزراعة السمكية الرقمية (Aquaponics)، مصحوبة بشرح تقنيات إدارة المحاليل المغذية لتحقيق إنتاجية عالية باستخدام أقل كمية ممكنة من الموارد الطبيعية.

أما المحور الثاني فقد تناول الاستدامة المائية؛ حيث أبرز أهمية الزراعة من دون تربة في تقليل استهلاك المياه بما يصل إلى 80%-90% مقارنة بالزراعة التقليدية، مما يجعلها حلًّا مبتكرًا للمناطق التي تعاني من نقص المياه، خاصة المناطق الجافة وشبه الجافة.

وتناول المحور الثالث سوق العمل وفرص المستقبل، مسلطًا الضوء على الدور الرئيس الذي يمكن أن يسهم به خريجو الكليات المتخصصة في مشاريع الصوب الذكية، والمبادرات القومية ذات الطابع الزراعي، خصوصًا مع التوسع السريع لهذا القطاع في مصر ودول الخليج العربي.

وأكدت إدارة الكلية على أهمية الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة، كمؤسسة تعليمية تسعى لتخطّي النمط التقليدي للتعليم، وتعزيز الابتكار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الأخضر. كما شكّلت الفعالية فرصة للطلاب والباحثين لاكتساب رؤية مستقبلية تجعلهم أكثر استعدادًا للإسهام في تطوير نماذج ريادية تخدم المجتمع وتحافظ على الموارد.

وفي ختام الندوة أشارت إدارة الكلية، إلى أن الندوة نُظمت بدعوة وتنسيق من الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية السابق، مما يعكس روح التعاون بين أجيال الكلية واستمرارها في نقل المعرفة والابتكار.

عقدت الندوة برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور لافت من قيادات الكلية؛ من بينهم: الدكتور رأفت وربي، عميد الكلية، والدكتور رزق ربيع كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بدر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كما شارك في النقاش رؤساء الأقسام التخصصية وأعضاء هيئة التدريس؛ من بينهم: الدكتور أحمد موسى، رئيس قسم هندسة الآلات والقوى الزراعية، والدكتور مصطفى فايد، رئيس قسم هندسة نظم المياه والري، والدكتور أحمد سليم، أستاذ متفرغ بقسم هندسة الآلات والقوى الزراعية.