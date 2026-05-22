براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل المتاحة، بعد إعلان وزارة العمل والشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة والقيادية، ضمن خطط دعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات التابعة.

وظائف جديدة برواتب تصل إلى 13500 جنيه

وأعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للشباب بإحدى كبرى شركات الإنتاج والتصنيع، برواتب شهرية مجزية تبدأ من 11 ألف جنيه وتصل إلى 13 ألفا و500 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة ودعم سوق التشغيل.

التخصصات المطلوبة

وشملت الوظائف المتاحة عددا من التخصصات الفنية والمهنية، جاءت كالتالي:

10 سائقين حاصلين على رخصة أولى أو ثانية، برواتب تتراوح بين 12 ألفا و13 ألفا و500 جنيه.
2 ميكانيكي هيدروليك براتب 11 ألفا و500 جنيه.
2 ميكانيكي ديزل براتب 11 ألفا و500 جنيه.
2 فني كهرباء معدات براتب 11 ألف جنيه.
2 فني كهرباء كنترول براتب 11 ألف جنيه.

شروط التقديم والمزايا

وحددت الشركة شرط الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى للمتقدمين، مع توفير رواتب تنافسية وبيئة عمل مستقرة للراغبين في العمل بقطاع الإنتاج والتصنيع.

طريقة التقديم على الوظائف

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التوجه لمقر الشركة بمنطقة الـ100 فدان، قطعة رقم 3، أمام مصنع قريش.

كما أتاحت الوزارة إمكانية التواصل والاستفسار من خلال الرقم التالي: 01000337675، وذلك لتسهيل إجراءات التقديم وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

وظائف قيادية بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالمستوى الوظيفي مدير عام، ضمن إعلان رقم 6 لسنة 2026.

وشمل الإعلان عددا من الوظائف التابعة للأجهزة الملحقة برئيس مجلس الإدارة، من بينها:

مدير الإدارة العامة لقياس الأداء والتقييم الفني بقطاع التفتيش الفني على أعمال القطاعات القانونية بالشركة وشركاتها التابعة.
مدير الإدارة العامة للعقود والتسجيل والفتوى والتظلمات بقطاع الشئون القانونية.
مدير الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب، ضمن الوظائف التابعة للعضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية.

شروط التقديم للوظائف القيادية

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم يتطلب توافر الخبرات المناسبة لكل وظيفة، إلى جانب إجادة البرامج التدريبية المقررة، والقدرة على القيادة والتوجيه، مع الالتزام بكافة شروط شغل الوظائف القيادية وفقا للوائح المنظمة.

وأكدت الشركة أن التقديم متاح للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن يتم تقديم الطلبات يدويا مرفقة بالمستندات المطلوبة وشهادات الخبرة والصور الشخصية الحديثة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان.

وتأتي هذه الوظائف ضمن خطة الشركة لدعم الكوادر الإدارية والفنية، وتعزيز برامج التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء داخل شركات الكهرباء التابعة.

