مديرية عمل الإسماعيلية توفر وظائف جديدة لذوي الهمم

أعلنت مديرية العمل بالإسماعيلية عن توفير عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، تنفيذًا لتكليفات حسن رداد وزير العمل، وفي إطار توجيهات اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضحت سامية عبد السلام، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المديرية استقبلت عددًا من المواطنين من ذوي الهمم الراغبين في العمل، وتم التنسيق الفوري لتوفير وظائف تناسبهم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص داخل المحافظة.

وأكدت مدير المديرية أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لخطة وزارة العمل الرامية إلى تمكين ذوي الهمم، ودعمهم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والدمج المجتمعي الفعّال.

شارك في تنظيم وتوفير هذه الفرص حمدي النجار، مفتش العمل بمكتب الإسماعيلية.