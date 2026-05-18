وظائف خالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.. قدم الآن

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن فرص العمل الجديدة التي أعلنتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالمستوى الوظيفي مدير عام، وذلك ضمن إعلان رقم 6 لسنة 2026، في إطار خطة الشركة لدعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل بمختلف القطاعات التابعة لها.

وظائف خالية

وظائف خاليه بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وتضمن الإعلان عددا من الوظائف التابعة للأجهزة الملحقة برئيس مجلس الإدارة، من بينها وظيفة مدير الإدارة العامة لقياس الأداء والتقييم الفني بقطاع التفتيش الفني على أعمال القطاعات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للعقود والتسجيل والفتوى والتظلمات بقطاع الشئون القانونية.

كما شمل الإعلان وظيفة مدير الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب، ضمن الوظائف التابعة للعضو المتفرغ للموارد البشرية والشئون الإدارية، في إطار دعم خطط التأهيل ورفع كفاءة العاملين داخل قطاع الكهرباء.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم يشترط توافر الخبرات المناسبة لكل وظيفة، إلى جانب إجادة البرامج التدريبية المقررة، والقدرة على القيادة والتوجيه، مع ضرورة استيفاء شروط شغل الوظائف القيادية وفقا للوائح والقواعد المنظمة.

وأكدت الشركة أن التقديم متاح للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن يتم تقديم الطلبات يدويا مرفقا بها المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة وصور شخصية حديثة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان.

وظائف خالية

ويأتي الإعلان ضمن خطة الشركة لتعزيز الكوادر الإدارية والفنية، ودعم برامج التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء داخل شركات الكهرباء التابعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الفنية والعمالية للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة المؤهلة.

التخصصات المطلوبة بمشروع الضبعة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل عددا من التخصصات الفنية والعمالية، وجاءت كالتالي:

1500 فرصة عمل لوظيفة حداد

500 فرصة عمل لوظيفة نجار

200 فرصة عمل لفني شدات معدنية، براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

200 فرصة عمل لوظيفة حجار

100 فرصة عمل لمساعد نجار، براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه

100 فرصة عمل لمساعد حداد

مزايا العمل بمشروع الضبعة

وأكدت وزارة العمل أن المشروع يوفر عددا من المزايا للعاملين المقبولين، تشمل توفير سكن للمغتربين، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى تقديم 3 وجبات يوميا، إلى جانب صرف حوافز شهرية ومكافآت مرتبطة بمعدلات الإنتاج.

وظائف خالية

طريقة التقديم على الوظائف

وأتاحت الوزارة التقديم للراغبين من خلال الاستمارة الإلكترونية المخصصة للتقديم على وظائف مشروع الضبعة، كما خصصت عددا من وسائل التواصل للاستفسار عن الوظائف وشروط التقديم من خلال الأرقام التالية:

01553700906

01271817923