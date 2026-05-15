الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يعتمد ترقية ٥ آلاف و٣٢٠ معلمًا من أعضاء هيئة التعليم إلى الوظيفة الأعلى

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ترقية عدد ٥ آلاف و٣٢٠ من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وذلك في إطار دعم الدولة للمنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين . 

وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) لسنة 2026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم ممن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى وتوافرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.
كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بنقل ١٥ معلمًا إلى وظائف المعلمين وتسكينهم على كادر المعلمين بعد استيفائهم كافة الشروط المطلوبة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وذلك طبقًا للكشوف الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار. 
كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد ٩٠ موظفًا بمديرية التربية والتعليم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك عن العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، من الحاصلين على درجة كبير والمستوى الأول (أ) بقيمة ٥٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم.
وأكد محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم مع الحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

