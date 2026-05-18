بقوة 74 حصانًا.. محافظ كفر الشيخ يعلن دعم منظومة النظافة العامة بـ«لودر مفصلي»

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، دعم منظومة النظافة العامة بالمحافظة بـ«لودر مفصلي» بقوة 74 حصانًا، سعة 1 متر مكعب، مزود بطاقم صيانة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة النظافة وتحسين كفاءة العمل الميداني، بما يسهم في سرعة رفع المخلفات والتعامل الفوري مع التراكمات بمختلف المدن والمراكز.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن دعم المحافظة بالمعدات الحديثة يأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، وتعزيز قدرات الوحدات المحلية في أعمال جمع ونقل المخلفات، بما يساعد على سرعة نقل التراكمات إلى المقالب الوسيطة، وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث ودعم معدات النظافة، ورفع كفاءة المعدات القائمة، وتحسين آليات التشغيل والصيانة، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتراكمات اليومية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة لأهالينا.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم لمنظومة النظافة والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.