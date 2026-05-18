العراق: دفاعاتنا الجوية لم ترصد طائرات مسيرة اعترضتها السعودية

نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، استهداف السعودية بهجمات من طائرات مسيرة انطلقت من بغداد.

وأوضحت الخارجية العراقية، في بيان لها،: أنها "تلّقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيّرة”، مؤكدة أن “الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها".

وأضاف البيان العراقي "لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية"، داعية السعودية "إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت صباح الأحد ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.