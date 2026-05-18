حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة نهارا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسا حارا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وأن يكون الطقس ليلا معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية.

ومن المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

فيما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر و2.25 متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الجديدة 36 21

6 اكتوبر 36 21

بنها 34 19

دمنهور 32 18

وادى النطرون 34 19

كفر الشيخ 34 19

بلطيم 26 18

المنصورة 34 19

الزقازيق 35 20

شبين الكوم 34 19

طنطا 34 19

دمياط 24 18

بورسعيد 27 19

الاسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 36 21

نخل 35 17

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 25

الغردقة 39 26

الإسكندرية 26 18

العلمين 26 17

مطروح 25 17

السلوم 27 18

سيوة 37 24

رأس غارب 38 24

سفاجا 39 25

مرسى علم 40 26

شلاتين 39 24

حلايب 36 24

أبو رماد 37 23

مرسى حميرة 35 23

أبرق 37 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 39 21

بني سويف 40 22

المنيا 41 21

أسيوط 42 22

سوهاج 44 27

قنا 46 28

الأقصر 47 29

أسوان 48 31

الوادي الجديد 47 30

أبوسمبل 47 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 45 33

المدينة 45 31

الرياض 43 25

المنامة 39 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 43 28

الكويت 47 29

دمشق 30 16

بيروت 24 20

عمان 26 15

القدس 26 18

غزة 27 19

بغداد 35 21

مسقط 33 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 42 30

طرابلس 22 17

تونس 24 13

الجزائر 24 10

الرباط 22 11

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 07

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 44 30

جاكرتا 33 24

بكين 27 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 30 19

أثينا 25 13

روما 22 10

باريس 19 10

مدريد 24 11

برلين 20 08

لندن 15 11

مونتريال 25 19

موسكو 30 15

نيويورك 27 19

واشنطن 37 20

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 28 13