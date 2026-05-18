لخلافات أسرية.. ضبط عامل قـ.تل زوجته في المنوفية

لقيت زوجة مصرعها علي يد زوجها باحدي قري مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها بالتعدي عليها حتي الموت.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها باحدي قري المركز.

بالانتقال تبين مصرع السيدة “ س. ع. أ ” 35 سنة علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها الزوج بقتل الزوجة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حيث أن الزوجة تركت طفلين في عمر الزهور (6 سنوات و3 سنوات).

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.