أكاديمية البحث العلمي تناقش تحلية المياه الجوفية المالحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي

نظّمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال مجلس بحوث المياه والري، ورشة عمل علمية بعنوان: «تحلية المياه الجوفية المالحة للزراعة في مصر: استدامة الموارد وتعظيم القيمة الاقتصادية»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، القائم بتسيير أعمال رئيس الأكاديمية.

تحلية المياه الجوفية المالحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي

افتتح فعاليات الورشة الأستاذ الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، نائبًا عن رئيس الأكاديمية، بحضور الأستاذة الدكتورة ناهد السيد العربي، مقرر مجلس بحوث المياه والري، والأستاذة الدكتورة إيناس أبوطالب، الباحث الرئيسي للدراسة وأمين المجلس، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والأكاديمية.

وناقشت الورشة آليات الاستفادة من المياه الجوفية المالحة في الزراعة، وتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التحلية، إلى جانب سبل توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمكونات محطات التحلية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بإدارة الرجيع الملحي والطاقة المستخدمة في التشغيل.

وأكد المشاركون أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتحديث قواعد بيانات الخزانات الجوفية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية والجامعات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والغذائي وأهداف التنمية المستدامة في مصر.