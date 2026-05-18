استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني واستهدافات متزامنة تطال قرى وبلدات

يشهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً لافتاً، اليوم الإثنين، حيث نفّذ الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في أقضية: "النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور"، بالتزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المنطقة.

ففي قضاء النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً شارع الشهيد صبرا في بلدة تول، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية. كما استهدفت غارة أخرى بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وسط حالة من التوتر والقلق في صفوف السكان.

وفي قضاء صور، أفادت الانباء بأن بلدة "أرنون" تعرضت لقصف مدفعي تخلله استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل منخفض فوق قرى "الزهراني" وصولاً إلى محيط صور، في مشهد أثار حالة من الهلع بين الأهالي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين استهدفتا بلدتي صديقين والبازورية، بالتوازي مع قصف مدفعي طال سهل مرجعيون حيث أُطلقت نحو ست قذائف.

وفي تطور متصل، نفذت الطائرات الحربية غارة عنيفة على برج الشمالي في صور، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت منطقة وادي النهر المحاذية لبلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى غارة مماثلة طالت بلدة كفرتبنيت.

من جهة أخرى، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان برج الشمالي دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر، ما زاد من حركة النزوح والتوتر في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الميدانية في الجنوب، وسط مخاوف من توسّع رقعة الاستهدافات خلال الساعات المقبلة.