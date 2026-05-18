الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني واستهدافات متزامنة تطال قرى وبلدات

التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
أ ش أ

يشهد الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً لافتاً، اليوم الإثنين، حيث نفّذ الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في أقضية: "النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور"، بالتزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المنطقة.

ففي قضاء النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً شارع الشهيد صبرا في بلدة تول، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية. كما استهدفت غارة أخرى بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، وسط حالة من التوتر والقلق في صفوف السكان.

وفي قضاء صور، أفادت الانباء بأن بلدة "أرنون" تعرضت لقصف مدفعي تخلله استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل منخفض فوق قرى "الزهراني" وصولاً إلى محيط صور، في مشهد أثار حالة من الهلع بين الأهالي.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين استهدفتا بلدتي صديقين والبازورية، بالتوازي مع قصف مدفعي طال سهل مرجعيون حيث أُطلقت نحو ست قذائف.

وفي تطور متصل، نفذت الطائرات الحربية غارة عنيفة على برج الشمالي في صور، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت منطقة وادي النهر المحاذية لبلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى غارة مماثلة طالت بلدة كفرتبنيت.

من جهة أخرى، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان برج الشمالي دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر، ما زاد من حركة النزوح والتوتر في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الميدانية في الجنوب، وسط مخاوف من توسّع رقعة الاستهدافات خلال الساعات المقبلة.

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: "اللهم إني استودعتها عندك"

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

من التداول الورقي إلى الإدارة الإلكترونية.. تفاصيل جديدة للتحول الرقمي بقطاع الطيران

تفاصيل أحدث سيارة SUV كهربائية لأوبل العالمية

تفاصيل أحدث سيارة لستروين

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

