الخزانة الأمريكية تمدد إعفاء شحنات النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، تمديد الإعفاء الممنوح لشحنات النفط الروسي المنقول بحرًا من العقوبات الأمريكية لمدة 30 يومًا إضافية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت -في منشور على منصة "إكس"- إن "الترخيص العام المؤقت لمدة 30 يومًا" سيتيح للدول الأكثر عرضة للمخاطر الوصول مؤقتًا إلى شحنات النفط الروسي العالقة حاليًا في البحر.

وأضاف -وفقًا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز"- أن التمديد سيوفر "مزيدًا من المرونة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع هذه الدول لتقديم تراخيص محددة بحسب الحاجة، بما يسهم في استقرار سوق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لنقص الطاقة.

وأوضح بيسنت أن هذا الإجراء سيساعد أيضًا في إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى الدول الأكثر احتياجًا، من خلال الحد من قدرة الصين على تخزين النفط بأسعار مخفضة.