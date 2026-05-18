سعر اليورو اليوم الإثنين 18 مايو 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 18 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين والمستوردين لتحركات سوق الصرف والتغيرات المحدودة التي تشهدها العملات الأجنبية عالميًا ومحليًا.

ويأتي استقرار سعر العملة الأوروبية الموحدة وسط حالة من الترقب داخل الأسواق المصرفية، خاصة مع متابعة المتعاملين لتقارير المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بأداء النقد الأجنبي ومدى مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 61.92 جنيه للشراء، و62.23 جنيه للبيع، ليواصل البنك تقديم أسعار متقاربة مع متوسطات السوق الرسمية داخل القطاع المصرفي المصري.

ويعد البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك التي تشهد معدلات بحث مرتفعة يوميًا من جانب المواطنين الراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية، خاصة اليورو والدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 61.92 جنيه للشراء، و62.23 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات التداول المسجلة في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين.

ويحظى بنك مصر باهتمام واسع من جانب العملاء والمستوردين، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية وتحويلاتها داخل السوق المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 61.90 جنيه للشراء، و62.14 جنيه للبيع، وسط استمرار التحركات المحدودة للعملة الأوروبية في البنوك الخاصة.

ويتابع عدد كبير من المستثمرين أسعار العملات داخل البنك التجاري الدولي باعتباره من أبرز البنوك الخاصة في مصر التي تستقطب شرائح واسعة من العملاء والشركات.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 61.93 جنيه للشراء، و62.24 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار نسبي في حركة التداول داخل السوق المصرفية.

ويأتي بنك الإسكندرية ضمن قائمة البنوك التي توفر خدمات متكاملة لتداول العملات الأجنبية، إلى جانب خدمات التحويلات والمعاملات التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 61.93 جنيه للشراء، و62.24 جنيه للبيع، مواصلًا تقديم أسعار متقاربة مع متوسطات السوق المحلية.

ويتابع المتعاملون أسعار الصرف داخل المصرف العربي الدولي بصورة مستمرة، خاصة في ظل ارتباط اليورو بعدد من الأنشطة التجارية والاستيرادية المرتبطة بالأسواق الأوروبية.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 62.07 جنيه للشراء، و62.35 جنيه للبيع، ليقدم بذلك أعلى سعر شراء للعملة الأوروبية بين عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

ويأتي اهتمام العملاء بأسعار العملات داخل بنك التعمير والإسكان بالتزامن مع تنوع الخدمات البنكية والاستثمارية التي يقدمها البنك لقطاع واسع من المواطنين.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو اليوم في ميد بنك نحو 61.98 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع، مع استمرار التحركات المحدودة في أسعار التداول الرسمية للعملة الأوروبية.

ويعد ميد بنك من البنوك التي تشهد متابعة متزايدة فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية، خاصة في ظل اهتمام المستثمرين بحركة السوق المصرفية خلال الفترة الحالية.

سعر اليورو اليوم في بنك اتش إس بي سي

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك اتش إس بي سي نحو 61.95 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع، بالتزامن مع استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على أسعار الصرف.

ويحرص عدد من رجال الأعمال والشركات على متابعة أسعار العملات داخل بنك اتش إس بي سي، نظرًا لارتباطه بالمعاملات الدولية والخدمات البنكية العالمية.

لماذا يهتم المصريون بمتابعة سعر اليورو؟

ويعد اليورو ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم بعد الدولار الأمريكي، حيث يستخدمه أكثر من 340 مليون شخص داخل 20 دولة أوروبية، كما تعتمد عليه قطاعات اقتصادية متعددة داخل السوق المصرية، خاصة في مجالات الاستيراد من أوروبا، وتحويلات العاملين بالخارج، وقطاع السياحة.

ويؤثر سعر اليورو بشكل مباشر على تكلفة السلع الأوروبية المستوردة داخل الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تأثيره على أسعار السفر والمعاملات التجارية وبعض الأنشطة العقارية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.

كما يحرص المستثمرون والمواطنون على متابعة تحركات سعر اليورو بصورة يومية، لما يمثله من مؤشر مهم على حركة الأسواق العالمية وتطورات الاقتصاد المحلي وأسعار السلع والخدمات داخل مصر.