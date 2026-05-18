قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
الخارجية : أهمية تدخل السلطات الصومالية لإطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين
رسائل مصرية حاسمة لدعم ليبيا.. أبو العينين: استقرار الدولة الليبية جزء من أمن مصر القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بالبنوك اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر  خلال تعاملات الاثنين، وسط هدوء نسبي في حركة سوق الصرف واستمرار ترقب المتعاملين لتغيرات الدولار عالميًا.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.270 جنيه للشراء و53.370 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجلته أغلب البنوك الكبرى.

  • HSBC:
    53.407 شراء – 53.508 بيع (أعلى سعر بيع اليوم)
  • البنك العقاري المصري العربي:
    53.270 شراء – 53.370 بيع

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم

جاءت أسعار الدولار متقاربة في أغلب البنوك عند مستوى:

  • بنك قناة السويس:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • بنك مصر:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • QNB الأهلي:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • البنك الأهلي المصري:
    53.270 شراء – 53.370 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    53.270 شراء – 53.370 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الدولار يواصل تراجعه مع تنامي رهانات التهدئة بالشرق الأوسط

سجل البنك المركزي المصري:
53.264 جنيه للشراء – 53.403 جنيه للبيع

حركة الدولار اليوم

تعكس حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوحت الأسعار بين 53.25 و53.50 جنيه، مع تقارب واضح بين معظم البنوك، ما يشير إلى حالة هدوء في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

يبحث المهتمون عن سعر الدولار اليوم حول، الدولار مقابل الجنيه، سعر الدولار الآن في مصر، سعر الدولار في البنك الأهلي، أسعار الدولار في البنوك، الدولار اليوم الاثنين، سعر الصرف اليوم، تحديث سعر الدولار

سعر الدولار اليوم أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي المصري حركة الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يستعرض معFAO وWFP الموقف التنفيذي لبرنامج دعم التنمية الريفية

ورشة عمل بالصرف الصحي

صرف الإسكندرية تناقش تأثير الصرف الصناعي وتطبيق منظومة المراقبة الذكية

دواجن نافقة

ضبط سيارة جامبو محملة بـ13 طن دواجن نافقة في كفر الشيخ

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد