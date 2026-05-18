الوطنية للإعلام تغلق جميع مكاتبها بالخارج وتعيد 17 مليون دولار للدولة

قال السفير علاء الدين يوسف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة أغلقت جميع مكاتبها في الخارج والآن لا يوجد اي مكتب خارجي تابع للهيئة وتم إعادة 17 مليون دولار للدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا بدوي لمناقشة الموازنة العامة للهيئة العامة للاستعلامات.



وأشار إلي أنه رغم غلق المكاتب في الخارج لم يمنع الهيئة العامة للاستعلامات من التحرك والتواصل مع الوسائل الأجنبية.

نتحرك فورًا ضد أي إساءة لمصر أو المرأة المصرية



وبشأن مواجهة أي معلومات مضللة عن مصر، قال السفير علاء يوسف نحن لا نرفض أي انتقادات قائمة علي اسس علمية المعلومات المضللة نتخذ إجراءات اخري ونتصدى لها، موضحا أن الهيئة تقوم بشكل مستمر تنظيم لقاءات مع المراسلين الأجانب لتوصيل البيانات وتوفيرها لها.



وشدد علي أنه حال نشر أي معلومات مضللة من قبل وسائل إعلام أجنبية نتواصل معها من أجل أن يتم إلزامها بنشر المعلومات الصحيحة.

واكد أن الهيئة العامة للاستعلامات ترصد كل شيء وتعمل 24 ساعة وتصدر 30 نشرة بلغات مختلفة, كما أنه لدنيا مطبوعات تصدر عن افريقيا وآسيا والمنطقة العربية .

أوضح أن الهيئة مؤخرا تصدت لفيديو يسئ إلي المرأة المصرية وتم فعلا إجبار هذه الوسائل علي حذفه كما تم سحب بعض التراخيص لهذه الوسائل.