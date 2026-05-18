عضو مجلس النواب الليبي: نثمن موقف مصر الداعم لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها

قال النائب طارق أبو هيسة عضو مجلس النواب الليبي ، إن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الليبي والمصري هي امتداد لوحدة التاريخ بين البلدين.

وأضاف أبو هيسة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أننا نثمن موقف جمهورية مصر العربية الداعمة لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا على أن استقرار المنطقة تتطلب توحيد الرؤي.

وتابع أبو هيسة، أن المرحلة الراهنة تستوجب منا العمل بروح المسئولية بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار والازدهار.

ولا يفوتني في هذا المقام أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئاسة مجلس النواب المصري على حسن الاستقبال ، متنمنيا أن يحفظ الله الشعبين مصر وليبيا.