رسميا الآن| تراجع سعر الدولار في البنوك إلى هذا المستوى

اختتم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملات اليوم الإثنين 18 مايو 2026، على تراجع ملحوظ في غالبية البنوك، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، في تراجع طفيف مقارنة بمستويات الأيام الماضية.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 53.26 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع، وهو السعر المتوسط الذي تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

جاءت أسعار الدولار اليوم الإثنين 18 مايو 2026 في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 53.26 جنيه

سعر البيع: 53.40 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 53.27 جنيه

سعر البيع: 53.37 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 53.27 جنيه

سعر البيع: 53.37 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 53.37 جنيه

سعر البيع: 53.47 جنيه



بنك القاهرة

سعر الشراء: 53.25 جنيه

سعر البيع: 53.25 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 53.32 جنيه

سعر البيع: 53.42 جنيه

بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 53.27 جنيه

سعر البيع: 53.37 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 53.25 جنيه

سعر البيع: 53.35 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 53.25 جنيه

سعر البيع: 53.35 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 53.34 جنيه

سعر البيع: 53.44 جنيه

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر

في سياق متصل ومهم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار



ويعكس هذا الارتفاع المستمر والشهري تحسنًا واضحًا وملموسًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم بشكل مباشر استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية.

كما يعزز هذا المستوى القياسي والمرتفع من الاحتياطي النقدي قدرة البنك المركزي المصري على التدخل في سوق الصرف لحماية قيمة الجنيه المصري عند الحاجة، مما يخلق حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر في استقرار وتراجع سعر الدولار عند مستوياته الحالية، حيث أن توفر العملة الصعبة بكميات كبيرة في خزائن الدولة يقلل من الطلب على شراء الدولار في السوق، ويحد بشكل كبير من أي تقلبات حادة أو مفاجئة قد يشهدها سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج والقطاع السياحي يدعمان سعر الدولار

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا ومهمًا في دعم الاحتياطي النقدي المصري واستقرار سعر الدولار، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقاتهم الدولارية المستمرة.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 بأكمله نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله البلاد على الإطلاق، مما يعزز بشكل كبير من استقرار سعر الدولار ويدعم استمرار العملة المحلية في مكاسبها مقابل العملات الأجنبية.



وفي قطاع السياحة، أظهر تقرير البنك المركزي المصري تحسنًا قويًا وملحوظًا في الإيرادات السياحية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ويُعد هذا النمو المتسارع في القطاع السياحي أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين.

وتسهم هذه التدفقات الدولارية المتنوعة والمتزايدة بشكل كبير في دعم استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية المنخفضة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، ويعكس ذلك نجاح سياسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على العملة المحلية.