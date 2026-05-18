تحركات غير متوقعة في أسعار الذهب| تفاصيل جديدة عاجلة

حالة من الصدمة الغير متوقعة ضرب سوق الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بعد الهزة الكبيرة في الأسعار بشكل غير متوقع، حيث استقر سعر الذهب عيار 24 في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 18 مايو 2026.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي هذا بالتزامن مع عودة التداولات في البورصة العالمية وتحرك أونصة الذهب قرب مستوى 4550 دولارا بعد خسائر قوية سجلها المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي.

كشف تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد موجة هبوط قوية سجلها المعدن النفيس عالميا خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نحو 6840 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7817 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 5863 جنيها، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 54720 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن الذهب المحلي تراجع بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بانخفاض أسعار الذهب عالميا، حيث هبطت أونصة الذهب بنسبة 3.7% لتسجل 4540 دولارا للأونصة بنهاية التداولات الأسبوعية.

صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

وأوضح التقرير أن صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ضغطت بقوة على أسعار الذهب العالمية، وهو ما انعكس على السوق المحلية.

تطورات السياسة النقدية الأمريكية

وأكد التقرير أن الأسواق تترقب خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب متابعة التوترات الجيوسياسية وحركة أسعار النفط وتأثيرها على أسعار الذهب عالميا ومحليا.